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Иран испытывает ракеты, чтобы улучшить их точность

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Фото: ТАСС/Vahid Salemi
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Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран испытывает баллистические ракеты, чтобы улучшить их точность. Дипломат отметил, что баллистические ракеты предназначены для обороны страны и не приспособлены для ядерного оружия.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью министра американскому журналу Newsweek.

«Мы продолжаем тестировать их, потому что хотим улучшить их точность», — сказал глава МИД Ирана. «Если ракета спроектирована под ядерное оружие, точность не нужна», — резюмировал он.

Соглашение по ядерной программе Ирана было достигнуто с «шестеркой» посредников в 2015 году. Иран с тех пор провел несколько испытаний баллистических ракет. Портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из ядерной сделки. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами сообщения о намерении президента США Дональда Трампа отказаться от ядерной сделки с Ираном.

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