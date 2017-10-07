Иран испытывает ракеты, чтобы улучшить их точность

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран испытывает баллистические ракеты, чтобы улучшить их точность. Дипломат отметил, что баллистические ракеты предназначены для обороны страны и не приспособлены для ядерного оружия.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью министра американскому журналу Newsweek.

«Мы продолжаем тестировать их, потому что хотим улучшить их точность», — сказал глава МИД Ирана. «Если ракета спроектирована под ядерное оружие, точность не нужна», — резюмировал он.

Соглашение по ядерной программе Ирана было достигнуто с «шестеркой» посредников в 2015 году. Иран с тех пор провел несколько испытаний баллистических ракет. Портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из ядерной сделки. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами сообщения о намерении президента США Дональда Трампа отказаться от ядерной сделки с Ираном.