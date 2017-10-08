Автобус с 44 пассажирами перевернулся в Хабаровском крае

В воскресенье, 8 октября, на трассе Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре перевернулся автобус с 44 пассажирами. В результате инцидента пострадала 70-летняя пассажирка автобуса, она госпитализирована.

«Рейсовый автобус двигался из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, в салоне находились 44 человека. На 131-м км трассы Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре водитель допустил опрокидывание транспорта», — цитирует «РИА Новости» сообщение УМВД по региону.

Как уточняет телеканал RT, инцидент произошел в 6:40. Причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске пенсионер устроил четыре ДТП за 20 секунд во дворе дома.

Также сообщалось о гибели 17 человек при столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде близ Покрова во Владимирской области.