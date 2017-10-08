Скончался выдающийся академик РАН Вячеслав Иванов
Знаменитый российский лингвист и антрополог Вячеслав Иванов скончался в Москве на 89-м году жизни. Об этом сообщила журналистка Мария Слоним на своей странице в Facebook.
Вячеслав Всеволодович Иванов родился в 1929 году в семье писателя Всеволода Иванова и актрисы Тамары Ивановой. В 1951 году окончил романо-германское филологический факультет МГУ. Позже начал там же преподавать. В 1958 году был уволен за несогласие с оценкой романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, через 30 лет это решение признали ошибочным.
Работал в институте славяноведения в балканистики, в 1989 году стал директором Библиотеки иностранной литературы. В 1992 году стал главой Института мировой культуры МГУ, с 2003 года — директор Русской антропологическую школу РГГУ.
Иванов был членом Британской академии, Американской академии искусств и наук.
Преподавал в Стэнфордском университете, в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе, выпустил больше тысячи научных работ.
Его исследования посвящены исторической и сравнительной лингвистике, в основном индоевропейских языков. Также публиковал работы по психолингвистике, литературоведению, антропологии и истории культуры.