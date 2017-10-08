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Скончался выдающийся академик РАН Вячеслав Иванов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Знаменитый российский лингвист и антрополог Вячеслав Иванов скончался в Москве на 89-м году жизни. Об этом сообщила журналистка Мария Слоним на своей странице в Facebook.

Вячеслав Все­во­ло­до­вич Иванов родился в 1929 году в семье писателя Всеволода Иванова и актрисы Тамары Ивановой. В 1951 году окончил романо-германское филологический факультет МГУ. Позже начал там же преподавать. В 1958 году был уволен за несогласие с оценкой романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, через 30 лет это решение признали ошибочным.

Работал в институте славяноведения в балканистики, в 1989 году стал директором Библиотеки иностранной литературы. В 1992 году стал главой Института мировой культуры МГУ, с 2003 года — директор Русской антропологическую школу РГГУ.

Иванов был членом Британской академии, Американской академии искусств и наук.

Преподавал в Стэнфордском университете, в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе, выпустил больше тысячи научных работ.

Его исследования посвящены исторической и сравнительной лингвистике, в основном индоевропейских языков. Также публиковал работы по психолингвистике, литературоведению, антропологии и истории культуры.

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