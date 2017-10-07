Скончался бывший вице-спикер парламента Грузии, академик Фридон Тодуа

Скончался бывший вице-спикер парламента Грузии, руководитель первого в СССР отделения компьютерной томографии, академик Фридон Тодуа.

Об этом заявили СМИ в субботу, 7 октября.

Тодуа руководил первым в СССР отделением компьютерной томографии, которое сам создал, сообщает Интерфакс.

Позже после распада Советского Союза в Грузии он руководил диагностическим центром, Научно-исследовательским институтом клинической медицины и даже возглавлял парламент страны в 2008–2012 годах. Также был избран академиком медицинской академии Грузии и членом многих зарубежных медицинских организаций, на его счету более 500 научных работ.