Прямой эфир
Общество
Из-за акции в Петербурге скорая не успела к умирающей женщине
Общество
Участок «зеленой» ветки московского метро закроют на воскресенье
Мир
Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь
Мир
Пушков: Сирия и Россия победят ИГ, даже если США будут мешать
Общество
Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину

Из-за акции в Петербурге скорая не успела к умирающей женщине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти жительницы Санкт-Петербурга, к которой не успела скорая из-за перекрытых улиц во время несанкционированной акции. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Из квартиры дома на Колокольной улице поступил вызов скорой помощи в связи с плохим самочувствием 55-летней местной жительницы. По указанному адресу были направлены врачи из Мариинской больницы. Однако проезд до Невского проспекта был затруднен. В связи с этим по данному адресу была направлена другая бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины», –– приводит ТАСС сообщение СК.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

В комитете здравоохранения Петербурга также сообщили, что скорая не успела из-за заблокированных шествием улиц.

«Машина скорой ехала из Мариинской больницы на улицу Колокольную и не смогла проехать даже после вызова ГИБДД, так как была заблокирована на углу Литейного и Невского проспектов», –– рассказали в комитете.

Отмечается, что в итоге скорая добралась до пациентки только через 16 мин., хотя могла доехать за две.

Ранее сообщалось, что в 17:30 на Марсовом поле в Санкт-Петербурге собрались около 1 тыс. человек, которые спустя некоторое время пошли в сторону Литейного проспекта.

Люди шли по проезжей части, блокировав движение машин. В результате за нарушение ПДД были задержаны 38 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СПЧ не нашел нарушений в действиях полиции на акции в Москве
МВД сообщает о 700 участниках несанкционированной акции в Москве
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017