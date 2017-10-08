Из-за акции в Петербурге скорая не успела к умирающей женщине

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти жительницы Санкт-Петербурга, к которой не успела скорая из-за перекрытых улиц во время несанкционированной акции. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Из квартиры дома на Колокольной улице поступил вызов скорой помощи в связи с плохим самочувствием 55-летней местной жительницы. По указанному адресу были направлены врачи из Мариинской больницы. Однако проезд до Невского проспекта был затруднен. В связи с этим по данному адресу была направлена другая бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины», –– приводит ТАСС сообщение СК.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

В комитете здравоохранения Петербурга также сообщили, что скорая не успела из-за заблокированных шествием улиц.

«Машина скорой ехала из Мариинской больницы на улицу Колокольную и не смогла проехать даже после вызова ГИБДД, так как была заблокирована на углу Литейного и Невского проспектов», –– рассказали в комитете.

Отмечается, что в итоге скорая добралась до пациентки только через 16 мин., хотя могла доехать за две.

Ранее сообщалось, что в 17:30 на Марсовом поле в Санкт-Петербурге собрались около 1 тыс. человек, которые спустя некоторое время пошли в сторону Литейного проспекта.

Люди шли по проезжей части, блокировав движение машин. В результате за нарушение ПДД были задержаны 38 человек.