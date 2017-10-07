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На акции в Петербурге задержали 38 человек за нарушение ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полиция Санкт-Петербурга задержала 38 человек за нарушение ПДД во время несанкционированного шествия на Литейном проспекте. К настоящему моменту все задержанные отпущены после устного предупреждения. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.

По его словам, в 17:30 на Марсовом поле в Санкт-Петербурге собрались около 1 тыс. человек, которые спустя некоторое время пошли в сторону Литейного проспекта. Там их число увеличилось до 1800, включая представителей СМИ.

«В процессе движения часть граждан нарушила закон, выйдя на проезжую часть Литейного проспекта, несмотря на неоднократные предупреждения по громкой связи сотрудников полиции. В результате 38 человек были доставлены в полицию за выход на проезжую часть», –– рассказал Степченко телеканалу РЕН ТВ.

Он отметил, что в отделении полиции к задержанным была применена мера административного воздействия.

«В отношении этих граждан была применена такая мера <…> как устное предупреждение, после чего все были отпущены из отдела полиции. По данным на 20:30, все эти граждане покинули территориальный отдел полиции», –– добавил представитель МВД.

Ранее полиция Петербурга подтвердила, что для обеспечения правопорядка в городе 7 октября будет использована система распознавания лиц

В МВД Москвы сообщили, что в несанкционированной акции в столице приняли участие около 700 человек.

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