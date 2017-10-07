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Торговый центр «Охта Молл» эвакуируют в Санкт-Петербурге

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Посетителей и сотрудников торгового центра «Охта Молл» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга эвакуируют из-за поступившего анонимного звонка о минировании. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что на месте происшествия работают все экстренные службы. Всего в Северной столице сейчас эвакуируют пять торговых центров.

С 11 сентября по России прокатилась волна анонимных звонков о минировании, эвакуация затронула около миллиона человек в 140 городах. Портал iz.ru сообщил, что директор ФСБ Александр Бортников заявил, что ФСБ установила организаторов звонков о минировании в 50 регионах России — ими являются четверо россиян.

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