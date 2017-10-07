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Все краски Грузии: московский фестиваль «Тбилисоба»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
7 октября в Москве прошел традиционный праздник грузинской культуры «Тбилисоба»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Мероприятие проводится в столичном саду «Эрмитаж» уже в седьмой раз
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Программа фестиваля по традиции делится на гастрономическую и музыкальную составляющие
Фото: агентство городских новостей «Москва»
На специальном фудкорте посетители могли попробовать классические блюда национальной кухни
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Каждый год на фестивале представляют один из регионов страны — в 2017-м фестиваль был посвящен краю Саирме
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Саирме — регион, прославившийся своими целебными водами. В переводе с грузинского его название означает «место оленей»
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Посетители «Тбилисобы» смогли принять участие в кулинарных мастер-классах, на которых рассказывали о традициях застолья в Саирме и других частях Грузии и учили готовить национальные блюда
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Также на фестивале можно было купить домой традиционные продукты — например, хинкали, сыры, сладости и разные виды хачапури
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Отдельно в саду «Эрмитаж» расположилась зона, в которой гости могли посмотреть образцы декоративно-прикладного искусства грузинских мастеров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Вся программа фестиваля разворачивалась под национальную грузинскую музыку и песни — на сцене сада «Эрмитаж» выступили артисты из России и Грузии
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