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Егерь застрелил грибника под Тулой, приняв его за кабана

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Егерь в Тульской области во время охоты застрелил грибника, приняв его за кабана. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в Дубенском районе 7 октября.

«В лесу обнаружено тело 40-летнего жителя города Тулы с огнестрельным ранением грудной клетки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, один из егерей на охоте принял грибника за кабана и выстрелил в него из охотничьего ружья. Следователи установили, что стрелявший имел лицензию на охоту, а его оружие было зарегистрировано.

Управление возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Стрелявшему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее портал iz.ru сообщил, что сотрудники полиции застрелили медведя, который напал на школьника в центре города Нижнеудинск в Иркутской области.

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