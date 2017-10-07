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В МВД Киргизии назвали причину аварии, в которой погиб вице-премьер

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Причиной автомобильной аварии, в которой рано утром в субботу погиб вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров, вероятнее всего, стало нарушение правил дорожного движения. Об этом официально сообщили в МВД страны.

«По предварительным данным, ДТП произошло в результате грубого нарушения правил дорожного движения», — говорится в распространенном сообщении ведомства.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

Смертельная авария произошла в районе села Садовое Чуйской области Киргизии. Внедорожник столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». В результате столкновения обе машины скатились на обочину. Toyota, в которой ехал Джумакадыров, протащило на несколько метров. Удар был настолько сильным, что на обочине снесло столб и вырвало дерево с корнем. Вместе с вице-премьером в аварии погибли его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родным и близким погибших. 

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