Большой Московский цирк переподчинят властям города до конца года

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского (БМГЦ) будет передан из федерального подчинения в ведение столичного правительства до конца года.

Об этом сообщает директор цирка Эдгард Запашный.

«Передача, скорее всего, произойдет до конца года, времени достаточно», — приводит его слова ТАСС.

Запашный сообщил, что договоренность о том, что цирк переходит в ведение правительства Москвы, была достигнута с Минкультуры РФ.

По его словам, уже получено одобрение Москвы на такой переход и мэрия «готова взять на себя обязательства по капитальной реконструкции Большого Московского цирка».

Ранее Запашный сообщил, что стоимость капитального ремонта цирка на проспекте Вернадского может составить от 4,5 до 11 млрд рублей.