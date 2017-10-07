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Экспертиза останков шведской журналистки исключила несчастный случай

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Фото: ТАСС/Peter Thompson
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Экспертиза останков шведской журналистки Ким Валль установила, что причиной смерти стал вовсе не несчастный случай, как утверждает датский изобретатель Петер Мадсен.

По его словам, Валль погибла на борту построенной им подводной лодки, получив удар по голове металлической дверью входного люка. Но экспертиза не выявила повреждений черепа или иных признаков тупой травмы головы.

При этом пока основную причину смерти экспертам установить не удалось, сообщил на пресс-конференции замначальника полицейского управления Копенгагена Енс Мёллер Енсен, передает BBC.

Ранее сообщалось, что обнаружены голова и ноги Ким Валль, пропавшей два месяца назад на борту подводной лодки «Наутилус». Части тела девушки были найдены в сумке. Перед этим полицейские нашли ее тело

Руки Ким Валль найти до сих пор не удалось. Девушка исчезла после плавания на борту подлодки вместе с Мадсеном 11 августа.

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