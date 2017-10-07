Найдена голова шведской журналистки, пропавшей на подводной лодке

Полиция обнаружила голову и ноги шведской журналистки Ким Валль, пропавшей два месяца назад на борту подводной лодки «Наутилус». Части тела девушки были найдены в сумке, сообщает BBC.

По словам полицейских, в еще одной сумке им удалось обнаружить одежду Ким Валль.

Девушка исчезла во время плавания на борту Nautilus вместе с датским изобретателем Петером Мадсеном 11 августа. Позже полицейские нашли ее тело.

Также правоохранителям удалось найти видео, на котором запечатлены пытки, а также процесс обезглавливания журналистки. Кадры были обнаружены на жестком диске Мадсена.

Сам Мадсен до сих пор отрицает свою причастность к убийству женщины, у него есть своя версия произошедшего. По его словам, когда они начали выходить из подлодки, он пошел первым, чтобы придержать для журналистки 70-килограммовый люк. Однако изобретатель поскользнулся и выпустил его из рук. В результате удара Валль скончалась на месте.

Первоначально Мадсен утверждал, что высадил журналистку на берег живой и невредимой.