Отель рядом с «Зарядьем» рассчитывают построить к концу 2019 года

Власти Москвы рассчитывают, что строительство отеля рядом с парком «Зарядье» будет завершено в конце 2019 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Инвестор гостиницы в парке «Зарядье» заканчивает проектирование и планирует войти в экспертизу. У него есть график строительства, срок окончания строительных работ — конец 2019 года», — цитирует Хуснуллина агентство ТАСС.

По словам чиновника, строители уж начали заниматься котлованом под фундамент.

Ранее портал iz.ru сообщал, что архитектурный проект отеля в «Зарядье» согласовали с ЮНЕСКО.

Открытие парка «Зарядье» состоялось 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы.