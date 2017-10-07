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Отель рядом с «Зарядьем» рассчитывают построить к концу 2019 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Москвы рассчитывают, что строительство отеля рядом с парком «Зарядье» будет завершено в конце 2019 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Инвестор гостиницы в парке «Зарядье» заканчивает проектирование и планирует войти в экспертизу. У него есть график строительства, срок окончания строительных работ — конец 2019 года», — цитирует Хуснуллина агентство ТАСС.

По словам чиновника, строители уж начали заниматься котлованом под фундамент.

Ранее портал iz.ru сообщал, что архитектурный проект отеля в «Зарядье» согласовали с ЮНЕСКО

Открытие парка «Зарядье» состоялось 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы.

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