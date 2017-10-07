Касперский готов участвовать в слушаниях конгресса США 25 октября

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский хочет принять участие в слушаниях по делу компании, которые состоятся в конгрессе США 25 октября 2017 года.

«Жду информации от комитета, надеюсь принять участие и ответить на вопросы напрямую», — цитирует Касперского «РИА Новости».

Состав участников слушаний пока не определен, уточняет агентство.

Ранее комитет палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям объявил о проведении слушаний 25 октября.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже назвал действия американских властей политизированными, а в самой компании обвинения в кибершпионаже считают необоснованными и бездоказательными.