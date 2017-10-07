Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Касперский готов участвовать в слушаниях конгресса США 25 октября

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский хочет принять участие в слушаниях по делу компании, которые состоятся в конгрессе США 25 октября 2017 года.

«Жду информации от комитета, надеюсь принять участие и ответить на вопросы напрямую», — цитирует Касперского «РИА Новости».

Состав участников слушаний пока не определен, уточняет агентство.

Ранее комитет палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям объявил о проведении слушаний 25 октября.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже назвал действия американских властей политизированными, а в самой компании обвинения в кибершпионаже считают необоснованными и бездоказательными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Лаборатории Касперского» ответили на обвинения в кибершпионаже
Брифинг, касающийся «Лаборатории Касперского», прошел в конгрессе США
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017