Движение поездов в Тульской области полностью восстановлено

Железнодорожное полотно на месте схода с рельсов 24 вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка — Турдей полностью восстановлено, поезда следуют в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

В компании уточнили, что железнодорожники восстановили около 250 м поврежденного полотна.

«В 4:36 для движения поездов был открыт второй главный путь. Поезда на этом участке следуют в оба направления в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на пятницу 24 вагона из 52 сошли с рельсов в Ефремовском районе Тульской области на 318-м км перегона Малая Андреевка — Турдей. В результате произошедшего никто не пострадал. В составе поезда были цистерны с топливом, случилась незначительная утечка дизельного топлива, однако возгорания не произошло.