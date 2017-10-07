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Владимира Путина поздравляют по всему миру

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В Вашингтоне к дню рождения президента России начали выпускать пиццу. Hot Like Putin, или «Острая, как Путин» — новый продукт кафе Ledo. Посетителям пицца понравилась. 

В Нью-Йорке сегодня в честь Владимира Путина подают бургер весом ровно 1952 г. Это год рождения российского президента. 

А в Германии юбиляра поздравили граффити — он изображен сидящим в кресле с белым голубем на руке. С обеих сторон — поздравительное четверостишие на русском и немецком. 

В Париже уличный художник изобразил Путина с надписью «Пацифист». А в Барселоне также появился портрет российского президента с надписью «Каждый человек имеет право на самоопределение».

Ну а российские блогеры сделали поздравительный видеоролик. Он построен на главных достижениях России за последние 18 лет. 

Владимиру Путину 7 октября исполняется 65 лет.

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