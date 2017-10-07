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Вертолет ВВС Индии разбился на границе с Китаем

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Фото: Global Look Press/Yin Bogu
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Вертолет ВВС Индии потерпел крушение в штате Аруначал-Прадеш близ китайской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Indian Express.

Известно, что Ми-17В-5, на борту которого находились семь человек, осуществлял снабжение аванпоста индийской армии в гористой местности. Вертолет рухнул около места сброса припасов, после чего загорелся. По данным газеты, все пассажиры погибли.

Из-за труднопроходимой местности военные прибыли на место крушения спустя несколько часов. Тела погибших доставлены на базу ВВС Тезпур.

Ранее стало известно о крушении вертолета Министерства национальной обороны Мексики в штате Дуранго. Известно, что воздушное судно выполняло тренировочный полет. Все находившиеся на борту — два пилота и шестеро военнослужащих — погибли.

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