Вертолет ВВС Индии разбился на границе с Китаем

Вертолет ВВС Индии потерпел крушение в штате Аруначал-Прадеш близ китайской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Indian Express.

Известно, что Ми-17В-5, на борту которого находились семь человек, осуществлял снабжение аванпоста индийской армии в гористой местности. Вертолет рухнул около места сброса припасов, после чего загорелся. По данным газеты, все пассажиры погибли.

Из-за труднопроходимой местности военные прибыли на место крушения спустя несколько часов. Тела погибших доставлены на базу ВВС Тезпур.

Ранее стало известно о крушении вертолета Министерства национальной обороны Мексики в штате Дуранго. Известно, что воздушное судно выполняло тренировочный полет. Все находившиеся на борту — два пилота и шестеро военнослужащих — погибли.