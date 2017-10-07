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Трамп и Макрон обменялись соболезнованиями

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Президенты США Дональд Трамп и Франции Эмануэль Макрон во время телефонного разговора обменялись соболезнованиям в связи с трагическими событиями в Лас-Вегасе и Марселе.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на информацию из Белого дома.

«Президент Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, которые принял президент Трамп... Президент Трамп выразил свои соболезнования в связи с ножевой атакой в Марселе 2 октября», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Напомним, что в Лас-Вегасе Стивен Пэддок убил из окна отеля 58 человек и ранил более 500 человек, а в Марселе мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале и нанес множество ударов двум молодым женщинам.

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