Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Дейр-эз-Зор: возвращение к мирной жизни

0
Слайдами
Списком
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
В середине сентября сирийской армии удалось освободить несколько районов Дейр-эз-Зора. Город расположен на северо-востоке Сирии, на берегу Евфрата
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
Российские саперы занимаются разминированием городских территорий. Только за несколько дней было обнаружено больше тысячи взрывоопасных предметов
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
Мероприятия по разминированию одного из кварталов города
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
Саперам еще предстоит проверить около 1 га территории
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
Жители города, в окрестностях которого несколько лет шли бои, начали возвращаться к мирной жизни
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Город и его жители несколько лет оставались фактически в блокаде. На фото: мужчина печет хлеб в местной пекарне
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
Продавец чеснока на одной из улиц города
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017