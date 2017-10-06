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Сбербанк оценил риски искусственного интеллекта

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Применение искусственного интеллекта в бизнесе может привести ряд компаний к банкротству из-за возможных ошибок. В России подобное пока маловероятно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего вице-президента, руководителя блока «Риски» Александра Ведяхина.

Как он заявил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, «…в ближайшие три года регулятор определит первые правила для искусственного интеллекта или для сложных алгоритмов, в банковском бизнесе». Он отметил, что решения, который принимает нейросеть, «зачастую не очевидны».

«Решения нейросети зачастую не очевидны и требуют дополнительных проверок», — сказал он. «Думаю, в ближайшие три года мы услышим первые серьезные случаи ошибок искусственного интеллекта», — резюмировал Ведяхин.

Портал iz.ru ранее сообщил, что глава Сбербанка Герман Греф предложил перед пленарной сессией Российской энергетической недели министру энергетики Александру Новаку, мэру Москвы Сергею Собянину и другим спикерам выступать без галстуков.

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