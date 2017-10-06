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Греф предложил спикерам форума отказаться от галстуков

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Глава Сбербанка Герман Греф предложил перед пленарной сессией Российской энергетической недели министру энергетики Александру Новаку, мэру Москвы Сергею Собянину и другим спикерам выступать без галстуков.

Спикерам эта идея понравилась, передает BFM.RU. Первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер отметил, что выступать без галстуков стало новой модой, после чего снял свой галстук.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, в свою очередь, что тоже намеревался прийти в стиле casual, однако передумал, решив, что Текслер повяжет галстук.

Также Александр Новак и Герман Греф договорились в выходные устроить совместную поездку на электромобиле Tesla.

Глава Минэнерго выразил сомнение в том, что электромобили смогут полностью заменить традиционные машины.

«Мне надо с нашим министром обязательно прокатится на Tesla в эти выходные, чтобы он ощутил разницу. Я думал как вы, пока не сел за руль», — цитирует ответ Грефа ТАСС.

Новак согласился на предложение, отметив, что ездил на электромобиле еще пять лет назад. «С удовольствием с вами прокачусь, не только на Tesla», — подчеркнул он.

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