Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Оператор «Северного потока-2» разработал маршрут в обход Дании

0
Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский оператор строительства проекта «Северный поток – 2» — компания Nord Stream 2 AG — разработала альтернативный маршрут прокладки газопровода на случай, если Дания запретит его строительство в своих территориальных водах. Об этом заявил технический директор компании Сергей Сердюков, сообщает «РИА Новости».

«Будет альтернатива. Она проработана», — сказал он, добавив, что новый маршрут длиннее основного всего на 10 км.

По словам Сердюкова, длина газопровода по новому маршруту изменится незначительно.

«Расстояние не играет роли. На длине 1,2 тыс. км кого интересует девиация в несколько километров?» — добавил он.

Сердюков уточнил, что альтернативный маршрут может быть длиннее основного всего на 10 км.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Власти Дании направили на рассмотрение законопроект, который позволит запретить прокладку газопровода «Северный поток – 2». 

Кроме того, в настоящее время идет процесс получения разрешений и в других странах: в Дании, Швеции, Финляндии и Германии.

«Северный поток – 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья России до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. На данный момент общая стоимость строительства проекта оценивается в €9,5 млрд. 

Россия приняла решение о строительстве газопровода «Северный поток – 2» и изменить маршрут транзита энергоресурсов в Европу из-за ненадежности Украины, через которую транзит осуществляется в настоящий момент.

Газопровод «Северный поток»

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер Финляндии поддержал «Северный поток – 2»
«Интеза» хочет влиться в «Северный поток – 2»
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017