Оператор «Северного потока-2» разработал маршрут в обход Дании

Российский оператор строительства проекта «Северный поток – 2» — компания Nord Stream 2 AG — разработала альтернативный маршрут прокладки газопровода на случай, если Дания запретит его строительство в своих территориальных водах. Об этом заявил технический директор компании Сергей Сердюков, сообщает «РИА Новости».

«Будет альтернатива. Она проработана», — сказал он, добавив, что новый маршрут длиннее основного всего на 10 км.

По словам Сердюкова, длина газопровода по новому маршруту изменится незначительно.

«Расстояние не играет роли. На длине 1,2 тыс. км кого интересует девиация в несколько километров?» — добавил он.

Сердюков уточнил, что альтернативный маршрут может быть длиннее основного всего на 10 км.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Власти Дании направили на рассмотрение законопроект, который позволит запретить прокладку газопровода «Северный поток – 2».

Кроме того, в настоящее время идет процесс получения разрешений и в других странах: в Дании, Швеции, Финляндии и Германии.

«Северный поток – 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья России до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. На данный момент общая стоимость строительства проекта оценивается в €9,5 млрд.

Россия приняла решение о строительстве газопровода «Северный поток – 2» и изменить маршрут транзита энергоресурсов в Европу из-за ненадежности Украины, через которую транзит осуществляется в настоящий момент.