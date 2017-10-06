Шестеро погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

В результате аварии с участием пассажирского автобуса погибли шесть человек и 13 пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла в пятницу на Марьинском шоссе около деревни Лукерьино. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Озеры съехал в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также семь медицинских бригад. Подробности аварии уточняются.

Напомним, рано утром в пятницу на железнодорожном переезде во Владимирской области произошло столкновение автобуса и поезда. В результате ДТП погибли 16 человек.