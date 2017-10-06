Маск предложил установить солнечные батареи в Пуэрто-Рико

Глава Tesla Motors Илон Маск заявил, что сможет восстановить энергосистемы Пуэрто-Рико с помощью солнечных батарей. Остров серьезно пострадал от нескольких ураганов 4 и 5 категорий, напоминает ТАСС.

Порядка 97% жителей Пуэрто-Рико, по данным местных властей, с сентября остаются без энергоснабжения.

Дискуссия на тему восстановления пострадавших территорий началась в Twitter, когда один из пользователей задал вопрос: «Может ли Илон Маск восстановить электросистемы Пуэрто-Рико с помощью независимых систем солнечных батарей?»

Илон Маск написал ответ на данное обращение. Он отметил, что «Команда Tesla делала это для многих островов размером поменьше, но нет предела для масштабов применения, так что это можно сделать и для Пуэрто-Рико». Маск добавил, что решение данного вопроса находится в руках властей и правительства.

Портал iz.ru ранее сообщил, что глава SpaceX Илон Маск планирует начать колонизацию Марса через пять лет.