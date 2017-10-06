Мосгорсуд оставил в силе арест Навального на 20 суток

Московский городской суд признал законным решение Симоновского суда Москвы об административном аресте блогера Алексея Навального на 20 суток за призывы к участию в несанкционированных митингах.

«Решение Симоновского суда оставить без изменений, жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении Мосгорсуда.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что правила проведения различных акций регламентируются действующим законодательством.

Правоохранительные органы будут использовать систему интеллектуального видеонаблюдения и распознавания лиц Find face во время несанкционированных акций оппозиции.