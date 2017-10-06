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Полиция обнаружила взывчатку в багаже пассажира в шведском аэропорту

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Фото: Global Look Press/Aftonbladet
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Полиция задержала в аэропорту шведского города Гетеборг 20-летнего мужчину из ФРГ, в багаже которого были обнаружены банки со взрывчатым веществом трипероксид триацетона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел накануне, 5 октября, в местном аэропорту Ландветтер. Ряд помещений у зала вылета был оцеплен на время проведения анализа вещества.

Как отмечает издание, трипероксид триацетона крайне сложно обнаружить. Злоумышленники использовали это вещество в нескольких терактах, в том числе при взрыве на стадионе в Манчестере в 2017 году.

Задержанный оказался гражданином Германии, полиция подозревает его в попытке совершить теракт, информирует RT.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в машине 64-летнего Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе, было обнаружено более 20 кг взрывчатки.

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