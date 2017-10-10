Добычу нефти доверят роботам

В России будет создан прототип подводной роботизированной буровой платформы. Ее предполагается использовать для разработки месторождений углеводородов на шельфе Северного Ледовитого океана. Платформе не понадобится постоянный обслуживающий персонал, она сможет самостоятельно устранять нештатные ситуации. Заказчик проекта — Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Проект ФПИ выполнен в 2015–2017 годах при участии заинтересованных органов исполнительной власти, производителей морской техники и нефтегазовых компаний. Следующий шаг — создание прототипов и их испытание в реальных условиях.

— Завершен один из инициированных фондом проектов по исследованию возможностей создания технологий подводной и подледной добычи полезных ископаемых. Основные его результаты связаны с техническим проектированием и математическим моделированием. С потенциальными заказчиками и исполнителями согласованы дальнейшие шаги по созданию демонстраторов, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора ФПИ Игорь Денисов.

Необходимый для создания демонстраторов объем финансирования и сроки реализации проекта не разглашаются.

— Цена скважины, которую мы ожидаем получить, будет на уровне разработки скважины обычной буровой платформой , — заявил главный конструктор ЦКБ морской техники «Рубин», начальник лаборатории ФПИ Евгений Торопов. — В эту сумму входят издержки, связанные с изготовлением платформы, ее эксплуатацией. В нашем варианте более дорогое буровое оборудование, зато сокращается стоимость эксплуатации и обслуживания , — рассказал Евгений Торопов.

По оценке «Роснефти», стоимость бурения одной поисково-разведочной скважины в Арктике составляет около $1 млрд.

Особенность будущей платформы — компактные размеры (высота — 30 м, ширина — 25 м) и возможность работать на дне Северного Ледовитого океана подо льдом. Она предназначена для бурения вертикальных, наклонных и горизонтальных разведочных нефтяных и газовых скважин.

Разработчики рассчитывают, что создание прототипа позволит привлечь инвесторов и заказчиков. На первом этапе предполагается, что созданный демонстратор будет способен бурить на глубину нескольких сотен метров. В итоговом варианте она должна обеспечить создание скважин длиной до 3,5 км на морских глубинах от 50 до 400 м.

Предполагается, что специальная подводная лодка доставит платформу к разведанному роботами-разведчиками месторождению. Затем автоматизированный комплекс закрепят на фундаментной плите.

Буровая платформа будет полностью автономной как с точки зрения техобслуживания (в систему управления заложат алгоритмы прогнозирования нештатных ситуаций и действий в подобных случаях), так и в электропитании (от ядерного источника энергии со сроком службы 30 лет). Разработчики уверяют, что предусмотрят парирование любых возможных аварийных ситуаций силами самой платформы. Ее работу будут контролировать дистанционно с берега. После освоения месторождения платформу перевезут на новое место бурения.

— Мы всецело поддерживаем этот проект. Сейчас он стал осязаем, и мы с фондом решили продолжить его разработку. Роботизированный буровой комплекс — это перспективная и очень интересная задача, — заявил руководитель направления Объединенной судостроительной корпорации Андрей Доброхотов.

По мнению разработчиков, в первую очередь будущая платформа может найти применение на шельфе Баренцева моря. Здесь ледяной покров значительную часть года отсутствует, что позволит освоить новые технологии бурения. Позднее платформу можно использовать на месторождениях Новоземельской впадины в Карском море. Рассматривается также возможность подводного бурения на глубинах от 1 до 3 км в море Лаптевых и Восточно-Сибирском.

На российском шельфе открыто 20 крупных морских нефтегазоносных провинций и бассейнов. По оценкам специалистов Института проблем нефти и газа РАН, начальные геологические ресурсы углеводородов на шельфе России составляют 136 млрд т. При этом на газ приходится 78%, а на нефть — 22% общего объема.