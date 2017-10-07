Иван Охлобыстин спасет город от мафии

РЕН ТВ покажет премьеру сериала «Беглец» режиссера Михаила Жерневского с Иваном Охлобыстиным в главной роли. В телефильме о жизни преступного сообщества некоего приморского города популярный актер сыграл столичного мошенника, который по воле случая вынужден скрываться на малой родине от московских бандитов.

По словам создателей 20-серийной истории, на главную роль в «Беглеце» претендовала целая плеяда талантливых артистов. Пробовались Алексей Чадов, Оскар Кучера, Егор Бероев и другие. Но кастинг закончился, когда Иван Охлобыстин, прочитав сценарий, решительно заявил: «Так это ж моя история!»

Как признается актер, сценарий привлек его интересными персонажами и сюжетными коллизиями. В центре повествования — курортный городок, в котором каждое прибрежное заведение, словно в лихие 1990-е, платит дань главе местной мафии. Отдыхающих регулярно обкрадывают, а преступления сходят грабителям с рук. Полиция в этой ситуации оказывается бессильна, пока в город не возвращается Миша (Иван Охлобыстин) и не приходит правоохранительным органам на помощь. Герой Охлобыстина успевает встретить свою первую любовь Наташу, устроиться на работу в полицию и разоблачить преступников.

— Миша — профессиональный аферист, и на полицию он, конечно, работает вынужденно. Вообще он собирался в бега на Мальдивы, но его задержала любовь и ответственность. В чем-то этот герой мне близок, потому что он умеет помогать и сочувствовать другим людям, — рассказал «Известиям» Иван Охлобыстин.

На съемочной площадке работал дружный мужской коллектив. Главного мафиози Дона сыграл гуру комедийного амплуа Семен Стругачёв, друга Миши, многодетного мошенника Гришу — звезда сериала «Кухня» и «Отель «Элеон» Григорий Сиятвинда. В фильме также снялись Даниил Вахрушев, Александр Ильин – старший и Максим Лагашкин.

— «Беглеца» стоит посмотреть, потому что в сериале есть и бандиты, и милиция, и пистолеты, и вместе с тем красивая история любви. Но прежде всего проект привлекателен творческим горением Ивана Охлобыстина и беспрестанными приключениями, — поделился с «Известиями» Григорий Сиятвинда.

Продюсеры проекта уверяют, их история не подпадает ни под один жанр. Сериал придется по душе любителям как качественных комедий, так и боевиков. Женщины также смогут насладиться любовной линией.

Премьера фильма состоится в воскресенье, 8 октября, в эфире РЕН ТВ. Телеканал покажет все серии за один день.