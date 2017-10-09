Экономики регионов отличаются в 93 раза

Минфин озабочен серьезным разрывом в доходах, налоговой базе, уровне жизни и в целом в экономическом развитии регионов. Разрыв по уровню валового регионального продукта между максимальным и минимальным значением составляет 93 раза, по среднедушевому уровню доходов граждан — 5 раз, по объему инвестиций в основной капитал — 208 раз, объему производства товаров и услуг на одного жителя — 75 раз. Такая серьезная разница ведет к диспропорциям и в бюджетной сфере, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента межбюджетных отношений Минфина Лариса Ерошкина. Однако правительство разрабатывает ряд мер для сглаживания этих диспропорций между регионами.

— Ситуация с долгом регионов находится на особом контроле государства. Какова она на сегодня?

— Действительно, мы сейчас активно работаем над созданием условий для поддержания сбалансированности региональных и местных бюджетов, разрабатываем меры для ограничения роста дефицита и уровня их долга. Уже сейчас мы видим результаты этой деятельности. За январь–июль отмечается снижение государственного долга субъектов на 136 млрд. Общий долг регионов на сегодня — немногим более 2 трлн рублей. А задолженность регионов перед федеральным бюджетом на 1 августа составляет 1,086 трлн.

— Как обстоят дела с долгами перед банками?

— По рыночным заимствованиям мы также наблюдаем улучшение ситуации. Здесь долг сократился с начала года на 231,4 млрд рублей, до 1,03 трлн рублей. При этом в 54 регионах отмечено снижение долга, а в 16 регионах — его рост. Подчеркну, что в прошлом году мы вообще впервые с 2009 года наблюдали сокращение долга субъектов перед банками. Прежде он последовательно рос. Только в 2016 году экономия расходов на обслуживание государственного долга регионов по сравнению с первоначально утвержденными расходами на эти цели составила 47 млрд рублей. Но всё же пока банковские кредиты всё еще составляют значительную долю от общего объема долга — около 47%, хотя работа над их замещением бюджетными кредитами ведется.

— Зачем регионы всё еще берут банковские кредиты, если они связаны с высокими ставками и рисками?

— Несмотря на то что бюджетные кредиты привлекаются регионами по сверхльготной процентной ставке, неправильно оценивать ситуацию как однозначно положительную. Высокая доля таких обязательств в общей структуре долга региона — свидетельство того, что заемщик испытывает проблемы с доступом к рыночным заемным ресурсам — облигационному рынку и банковским кредитам. Субъекты, получающие значительные объемы бюджетных кредитов, быстро ухудшают кредитную историю, лишаются опыта управления накопленным долгом. В будущем это не может не сказаться отрицательно на социально-экономическом развитии. Интерес инвесторов к ним будет однозначно уменьшаться.

Кроме того, при предоставлении бюджетных кредитов между субъектами и Минфином заключаются соглашения, в рамках которых они берут на себя определенные обязательства по увеличению доходов, обеспечению показателей экономического развития субъекта и поэтапному снижению долговой нагрузки. Дело в том, что часть субъектов не выполняют принятые на себя обязательства по этим соглашениям. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда некоторые регионы берут кредиты в банках для досрочного погашения бюджетных кредитов. Чтобы оказать помощь таким субъектам РФ, за счет средств федерального бюджета в этом году предусмотрена дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов в общем объеме 73,9 млрд рублей.

— Получается, Минфин бросает регионы с их долговыми проблемами и они вновь вынуждены идти в банки и брать кредиты под высокие проценты?

— Минфин не оставил регионы: повторюсь, за счет средств федерального бюджета в целях частичной компенсации в связи с нарушением условий соглашений Минфином предусмотрена дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов.

— Как Минфин намерен совершенствовать межбюджетные отношения в будущем?

— Особое внимание будет уделяться четырем направлениям. Во-первых, мы будем повышать предсказуемость формирования межбюджетных трансфертов для регионов. Это означает сокращение количества субсидий и увеличение доли межбюджетных трансфертов, распределяемых законом о бюджете. Впервые в этом году осуществляется предварительное согласование распределения субсидий с субъектами. Во-вторых, планируется завершить очередной этап инвентаризации полномочий органов власти субъектов и местного самоуправления. Стоит задача повысить влияние результатов инвентаризации при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов. В-третьих, для стимулирования роста экономического потенциала и доходов регионов будут предоставляться гранты за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала территорий, а также прорабатывается вопрос зачисления в бюджеты регионов прироста налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет. Наконец, будет продолжено совершенствование мер, направленных на ограничение роста дефицитов и уровня долга регионов.

— Насколько велик сегодня разрыв между регионами по уровню доходов?

— Регионы очень неоднородны, и прежде всего по уровню своего экономического развития. Например, разрыв по уровню валового регионального продукта между максимальным и минимальным значением — 93 раза, среднедушевого уровня доходов граждан — 5 раз, объема инвестиций в основной капитал — разрыв в 208 раз, объема производства товаров и услуг на одного жителя — 75 раз. По уровню финансовой обеспеченности равного доступа граждан России к гарантированному уровню государственных и муниципальных услуг разрыв между наиболее и наименее обеспеченными регионами до предоставления финансовой поддержки в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации составлял в 2017 году почти 13,5 раза, после — 4 раза. При этом сравнение уровней развития по федеральным округам показывает уже большую степень их однородности. Разрыв по такому показателю до выравнивания составлял 3,7 раза, после — 2,1 раза. Это говорит о том, что развитие макрорегионов в комплексе, крупных агломераций, может являться перспективным инструментом сокращения межрегиональной дифференциации.

— Насколько сильны различия по налоговой базе?

— Здесь мы также наблюдаем значительную дифференциацию. Так, по НДФЛ на 10 регионов приходится 53% поступлений, по налогу на прибыль в 10 регионах собирается 57% поступлений этого налога. Такая же ситуация наблюдается и в распределении налоговой базы по налогам и сборам, поступающим в федеральный бюджет. Они или неравномерно распределены по регионам, по ним велики объемы возвратов (НДС — 68% в 10 регионах), или связаны с добычей природных ресурсов, например, в нефтегазовой отрасли (НДПИ — 88% в 10 регионах), и производством отдельных видов продукции, например подакцизной (акцизы на табак — 99% в 10 регионах), или их поступления незначительны и не способны стать действенным источником стимулирования регионов (например, водный налог).

— Часто жалуются, что центр забирает у регионов все их деньги.

— Распределение налоговых доходов между федеральным бюджетом и консолидированными сейчас сложилось в пропорции 54 на 46%. С учетом трансфертов в федеральном бюджете остается 39%, в консолидированных бюджетах субъектов — 45%. Еще 16% доходов передается в форме межбюджетных трансфертов во внебюджетные фонды. Поэтому вряд ли стоит говорить о централизации всех доходов в федеральном бюджете.

— Какие меры Минфин предлагает для сглаживания такого разного положения в регионах?

— Прежде всего снятие инфраструктурных и других ограничений, создание условий для роста регионов. Например, отмена неэффективных налоговых льгот, установленных на федеральном уровне. По данным налоговой отчетности 2015 года, общий объем льгот, предоставленных на федеральном и региональном уровне по федеральным налогам, зачисляемым в бюджеты регионов (налог на прибыль), региональным и местным налогам, составляет 770 млрд рублей, или 11% налоговых доходов консолидированных бюджетов. Также были предприняты шаги и в отношении отмены льгот по региональным налогам.

В ближайшую трехлетку перед нами стоит ряд задач. Во-первых, распределить действующие федеральные налоговые льготы по региональным и местным налогам на три категории в зависимости от срока их обязательного применения субъектами. Во-вторых, ввести правило «двух ключей» для отдельных видов льгот и преференций, которое означает, что они применяются на территории субъекта в случае принятия соответствующего закона субъекта. В-третьих, с 2018 года установить мораторий на новые льготы по налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты. В-четвертых, проработать в 2017 году общую методологию оценки эффективности льгот с использованием в рамках бюджетного процесса подхода к льготам как к «налоговым (неналоговым) расходам».