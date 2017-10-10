Россиян в американских тюрьмах лишили прессы на родном языке

В американских тюрьмах заключенные россияне ограничены в доступе к информации на родном языке. Летчик Константин Ярошенко, отбывающий в «Форт-Диксе» 20-летний срок, рассказал «Известиям», что в последние месяцы его лишили возможности читать прессу на русском. Об аналогичных случаях «Известиям» сообщил американский адвокат Алексей Тарасов, представляющий в США интересы многих российских граждан. С информационной дискриминацией в американской тюрьме столкнулся и похищенный в 2014 году сын депутата Госдумы Роман Селезнев — ему не разрешают пользоваться специальной компьютерной программой, предназначенной для коммуникации с внешним миром — с родственниками и близкими.

Российский летчик Константин Ярошенко направил в администрацию тюрьмы «Форт-Дикс» запрос с просьбой объяснить, почему ему запретили читать прессу на родном языке (письмо есть в распоряжении «Известий»). Напомним, что россиянин был похищен в Либерии в конце мая 2010 года и переправлен в CША за якобы преступный сговор с целью контрабанды крупной партии кокаина.

— Посольство России оформило для меня подписку на российские газеты. Однако с июня 2017 года без объяснения причин мне не передают печатные издания. Учитывая, что у меня в США нет родственников, домашняя пресса — фактически единственная возможность получать информацию о родине, — рассказал «Известиям» Константин Ярошенко.

Адвокат, представляющий интересы многих россиян в США, Алексей Тарасов в беседе с «Известиями» отметил, что с дискриминацией подобного рода сталкивается не впервые.

— Одной из моих подзащитных является россиянка Наталья Лещенко-Уилсон, которая отбывает пожизненный срок в женской тюрьме «Флуванна» в Виргинии. Российское посольство ее подписало на русскую периодику. Тюремная администрация получает газеты, но моей клиентке их не передает. Свою позицию они обосновывают тем, что иностранную прессу необходимо переводить на английский язык. «Переводом» они занимаются годами. Это лишь предлог, чтобы не предоставлять моей подзащитной право читать российские СМИ, — считает юрист Алексей Тарасов.

С масштабной информационной дискриминацией столкнулся и заключенный Роман Селезнев (сын депутата ГД от ЛДПР Валерия Селезнева), которого в 2014 году американские спецслужбы похитили на Мальдивах. Романа Селезнева сочли виновным в кибермошенничестве и нанесении ущерба в размере около $170 млн на территории трех штатов — Невада, Джорджия и Вашингтон. Сейчас он отбывает 27-летний срок в тюрьме Атланта (штат Джорджия).

Адвокат россиянина Игорь Литвак рассказал «Известиям», что Роману Селезневу не дают пользоваться системой TRULINCS (специальный аналог электронной почты) для общения с родственниками и близкими.

— Я обращался к руководству тюрем, просил объяснить, чем обусловлены принятые меры. Тюрьма в Атланте обращение проигнорировала. В Сиэтле, где ранее находился мой подзащитный, действия обосновали обеспечением безопасности. По их словам, мой клиент «очень опасный» преступник (письменный ответ из тюрьмы есть в распоряжении «Известий»). Всё это больше похоже на отговорки, так как остальные заключенные этой системой пользуются без ограничений. Это подавляет Романа, человек фактически оказался в изоляции, — рассказал Игорь Литвак.

В Федеральном бюро тюрем (ФБТ) «Известиям» оперативно не предоставили комментарий. Однако, как отмечают адвокаты, использование системы TRULINCS предусмотрено постановлениями ФБТ. При этом в отдельных случаях администрация тюрьмы действительно может отказать заключенному в пользовании программой.

В последние годы увеличивается количество российских граждан, которые попадают в американские тюрьмы под разными предлогами. Согласно официальным данным, которые Россия представила в Верховный суд США, к началу 2017 года в американских тюрьмах находилось более 30 россиян, экстрадированных в Соединенные Штаты.