История в датах: 26 сентября

26 сентября 1960 года кубинский лидер Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории ООН. Длилась она 4 часа 29 минут. На фото: Кастро во время выступления в зале ООН
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Фото: Global Look Press
В ночь на 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Петров предотвратил ядерную войну. В этот день советские радары зафиксировали старт американских ракет. В соответствии с уставом Петров должен был доложить начальству об атаке, после чего последовал бы ответный удар. Однако офицер усомнился в точности показаний приборов и оказался прав. На фото: Станислав Петров получает премию в области немецких СМИ в 2012 году
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Фото: wikimedia.org/Иэн Макмиллан
26 сентября 1969 года в Англии вышел последний студийный альбом The Beatles Abbey Road. На съемки обложки у фотографа Иэна Макмиллана было всего 10 минут. Участок одной из самых оживленных лондонских улиц Эбби-Роуд был временно перекрыт. Поднявшись на лестницу, фотограф сделал шесть снимков, один из которых попал на обложку
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Фото: wikimedia.org
26 сентября 1687 года во время обстрела Афин венецианской армией был разрушен храм Парфенон. В 1840-е годы начались реставрационные работы, которые продолжаются и в наши дни. На фото: Парфенон в 1987 году
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