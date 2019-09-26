История в датах: 26 сентября

В ночь на 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Петров предотвратил ядерную войну. В этот день советские радары зафиксировали старт американских ракет. В соответствии с уставом Петров должен был доложить начальству об атаке, после чего последовал бы ответный удар. Однако офицер усомнился в точности показаний приборов и оказался прав. На фото: Станислав Петров получает премию в области немецких СМИ в 2012 году