История в датах: 6 сентября

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
6 сентября 1991 года Санкт-Петербургу вернули его историческое название. В 1914-м город был переименован в Петроград, а спустя еще десять лет — в Ленинград. На фото: вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь в 2007 году
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
6 сентября 2007 года скончался Лучано Паваротти. Выдающийся оперный певец ушел из жизни в возрасте 71 года. На фото: знаменитый тенор во время последнего концерта на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве, открывшего прощальное турне Паваротти по европейским городам, 2003 год
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Фото: Global Look Press
6 сентября 1817 года в Москву прибыл памятник Минину и Пожарскому. Монумент отлили в Санкт-Петербурге и доставили по воде через Нижний Новгород. На фото: памятник, изначально установленный в середине Красной площади, напротив входа в Верхние торговые ряды (ныне здание ГУМа), 1850 год
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Фото: РИА Новости/А. Агапов
6 сентября 1939 года в Ленинграде был открыт Театр эстрады и миниатюр. В том же году в труппу приняли Аркадия Райкина, который спустя три года стал его художественным руководителем. В 1980-е театр переехал в Москву и был переименован в «Сатирикон». На фото: Аркадий Райкин в сцене из спектакля «На сон грядущий», 1958 год
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