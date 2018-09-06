История в датах: 6 сентября

6 сентября 1939 года в Ленинграде был открыт Театр эстрады и миниатюр. В том же году в труппу приняли Аркадия Райкина, который спустя три года стал его художественным руководителем. В 1980-е театр переехал в Москву и был переименован в «Сатирикон». На фото: Аркадий Райкин в сцене из спектакля «На сон грядущий», 1958 год