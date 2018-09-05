История в датах: 5 сентября

5 сентября отмечается Международный день благотворительности. В этот день в 1997 году в Калькутте на 88-м году жизни скончалась мать Тереза. В сентябре 2016 года она была причислена к лику святых Римской католической церкви. На фото: мать Тереза в миссии в Калькутте в 1980 году
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Фото: commons.wikimedia.org
5 сентября 1905 года был заключен Портсмутский мирный договор, завершивший русско-японскую войну. На фото: участники переговоров в Портсмуте
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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
5 сентября 2002 года вышло распоряжение правительства РФ о создании «Почты России». В настоящий момент на территории страны работает свыше 80 филиалов компании. На фото: работа автоматизированного сортировочного центра «Почты России» в поселке Львовский Московской области
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Фото: Global Look Press/DPA/Horst Ossinger
5 сентября 1972 года во время Олимпийских игр в Мюнхене был совершен теракт. Жертвами стали 11 членов израильской олимпийской сборной. Пятеро из восьми участников террористической палестинской организации «Черный сентябрь» были убиты полицейскими. На фото: вооруженный полицейский на крыше во время операции по спасению заложников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
5 сентября 1997 года был открыт памятник Петру I работы Зураба Церетели. Общая высота монумента — 98 м, высота фигуры Петра — 18 м. На фото: памятник в 2017 году
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