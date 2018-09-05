История в датах: 5 сентября

5 сентября отмечается Международный день благотворительности. В этот день в 1997 году в Калькутте на 88-м году жизни скончалась мать Тереза. В сентябре 2016 года она была причислена к лику святых Римской католической церкви. На фото: мать Тереза в миссии в Калькутте в 1980 году