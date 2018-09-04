История в датах: 4 сентября

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Фото: РИА Новости
4 сентября 1957 года реактивный пассажирский самолет Ту-104А совершил первый полет по маршруту Москва — Нью-Йорк протяженностью 18 тыс. км. Путь был преодолен за 24 часа 36 минут. На фото: самолет Ту-104А на Выставке достижений народного хозяйства СССР
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Фото: REUTERS/Mike Blake
4 сентября 1998 года была официально зарегистрирована компания Google. К 2003 году поисковая сеть опередила Yahoo! и стала самой популярной в мире. На фото: логотип Google в офисном здании в Ирвине, Калифорния
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Фото: Globle Look Press
4 сентября 1888 года Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak. В том же году появился знаменитый слоган компании: «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем всё остальное. На фото: пленка Kodak в 1890 году
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Фото: Getty Images
4 сентября 1959 года на территории США в продаже появились первые женские колготки. В СССР мода на колготки пришла из Чехословакии в 1960-е годы
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