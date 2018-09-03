История в датах: 3 сентября

3 сентября 1752 года — день, которого не было в истории Великобритании и ее колоний. В этом году страна перешла с юлианского на григорианский календарь, в результате чего после 2 сентября сразу наступило 4-е
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3 сентября 1875 года в Москве в присутствии императора Александра II было торжественно заложено здание Исторического музея. Его строительство заняло шесть лет и завершилось в 1881 году
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3 сентября 2004 года были освобождены заложники, захваченные террористами в школе Беслана. В результате теракта погибли 333 человека, включая участников спасательной операции, 800 получили ранения. В России в этот день отмечают День памяти жертв терроризма
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3 сентября 1932 года в Москве началось строительство канала Москва–Волга — первый грунт из русла канала торжественно вынул начальник Химкинского водохранилища. 14 сентября того же года для нужд строительства канала будет создан Дмитровлаг — одно из крупнейших лагерных объединений ОГПУ–НКВД
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