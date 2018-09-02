История в датах: 2 сентября

2 сентября отмечается День российской гвардии — этот праздник был установлен в 2000 году, а сама гвардия впервые появилась в России более 300 лет назад по указу Петра I. Сегодня по-прежнему это почетное наименование получают отборные части Российской армии. На фото: церемония вручения Георгиевского знамени личному составу 247-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Ставрополе в 2013 году