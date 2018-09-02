История в датах: 2 сентября

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Фото: ТАСС
2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» подписанием документов о капитуляции Японии завершилась Вторая мировая война. В ней приняли участие 62 государства из 73 существовавших тогда в мире, а общие потери оцениваются в 60–65 млн человек. На фото: момент подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе
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Фото: РИА Новости/Владимир Макаров
2 сентября отмечается День российской гвардии — этот праздник был установлен в 2000 году, а сама гвардия впервые появилась в России более 300 лет назад по указу Петра I. Сегодня по-прежнему это почетное наименование получают отборные части Российской армии. На фото: церемония вручения Георгиевского знамени личному составу 247-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Ставрополе в 2013 году
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Фото: Getty Images/Melchior DiGiacomo
2 сентября 1972 года сборная СССР по хоккею одержала легендарную победу в первой игре Суперсерии СССР–Канада, встреча закончилась со счетом 7:3 в пользу советской команды. На фото: Александр Якушев (СССР) и Рон Эллис (Канада) во время матча 2 сентября
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Фото: NASA
2 сентября 1993 года Россия и США подписали соглашение о строительстве Международной космической станции (МКС), которая начала работу в ноябре 1998 года
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