История в датах: 23 августа

23 августа в Волгограде проходит День поминовения и скорби в память о погибших в масштабном авианалете немецкой авиации, совершенном в 1942 году. Тогда город был разрушен практически целиком, а его центр выжжен возникшим пожаром. От огня и бомб погибли более 40 тыс. местных жителей. На фото: Сталинград во время налета вражеской авиации в 1942 году