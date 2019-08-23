История в датах: 23 августа

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Фото: РИА Новости/Иван Шагин
23 августа 1943 года Курская битва завершилась разгромом немецко-фашистских войск. Битва продолжалась с 5 июля и стала самым крупным танковым сражением в истории. В России в этот день отмечается День воинской славы. На фото: атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки 6 июля 1943 года
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Фото: Global Look Press
23 августа 1939 года в Москве главами внешнеполитических ведомств был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, содержавший также ряд секретных приложений. Документ получил известность как Пакт Молотова — Рибентропа. Договор утратил свою силу после того, как нацистская Германия вторглась на территорию СССР 22 июня 1941 года. На фото: подписание договора в Москве
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Фото: ТАСС/Степан Курунин
23 августа в Волгограде проходит День поминовения и скорби в память о погибших в масштабном авианалете немецкой авиации, совершенном в 1942 году. Тогда город был разрушен практически целиком, а его центр выжжен возникшим пожаром. От огня и бомб погибли более 40 тыс. местных жителей. На фото: Сталинград во время налета вражеской авиации в 1942 году
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Фото: Global Look Press/CERN
23 августа свой день рождения празднует Всемирная паутина — в этот день в 1991 году Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) открыла публичный доступ к первому в мире веб-серверу. На фото: Тим Бернерс-Ли — создатель Всемирной паутины, начало 1990-х
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Фото: Global Look Press/Yang Jingzhong
23 августа 1913 года в Копенгагене был открыт знаменитый памятник Русалочке из сказки Ганса Христиана Андерсена. Лицо Русалочки «списано» с балерины Королевского театра Копенгагена Эллен Прайс, а тело — с жены скульптора Эдварда Эриксона Элине, поскольку балерина отказалась позировать обнаженной. На фото: празднование 100-летия памятника в Копенгагене 23 августа 2013 года
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