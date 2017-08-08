Комиссия по оценке нанесенного паводком ущерба начала работу в Уссурийском городском округе Приморья. Об этом сообщила пресс-служба окружной администрации.

«От сильнейшего дождевого паводка 7 и 8 августа, по предварительным прогнозам, пострадали около 300 частных домов, 1 многоквартирный дом и около 1000 придомовых территорий. В селах пострадали 45 домов, подтоплены 1370 территорий», — говорится в сообщении на сайте окружной администрации.

Отмечается, что за ночь и утро понедельника в округе выпало 208 мм осадков при месячной норме в 134 мм.