В Приморском крае из-за сильных дождей подтоплено более 2,5 тыс. домов, в которых проживает около 22 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

«По уточненным данным, по состоянию на 17:30 мск в четырех муниципальных районах и Уссурийске в зоне подтопления находятся 32 населенных пункта, свыше 2,5 тыс. жилых домов, где проживает свыше 22 тыс. человек. Также подтоплено и более 2 тыс. придомовых территорий», — рассказали в МЧС.

Отмечается, что из-за проливных дождей были размыты несколько дорог, в результате чего ограничено сообщение с семью населенными пунктами, в которых живет не менее 20 тыс. человек.

«В этих населенных пунктах имеется запас продовольствия, организованы лодочные переправы, сейчас ведется ремонт дорог», — сообщили в ГУ МЧС.

Одновременно бригады энергетиков восстанавливают энергоснабжение обесточенных населенных пунктов. В настоящее время без света остается более 6 тыс. человек в шести поселках.

«Спасатели оказывают адресную помощь населению, ведут откачку воды, контролируют ситуацию в наиболее пострадавших населенных пунктах», — отметили в МЧС.

Жителей, которые решили покинуть свои дома, перевезли в пункты временного размещения (ПВР). Сейчас в ПВР находятся 369 человек.

Ранее на территории Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации.