Генпрокуратура РФ совместно с МВД России проведет комплексную проверку сферы ритуальных услуг, по ее результатам должен быть составлен план ликвидации теневого рынка в этой отрасли. Как удалось выяснить «Известиям», соответствующее указание содержится в перечне поручений, подписанных президентом России Владимиром Путиным 9 июля.

Данные поручения были даны по результатам проверки сферы ритуальных услуг, проведенной контрольным управлением администрации президента. Согласно отчету, в России оборот неучтенного рынка ритуальных услуг составляет порядка 120–150 млрд рублей в год. Доклад по результатам проверки должен быть представлен главе государства не позднее 1 декабря 2017 года.

Причиной этого стало навязывание родственникам умерших дорогостоящих ритуальных услуг и похоронных принадлежностей. Все это, как правило, происходит без должного оформления.

Для решения проблемы предлагается создать перечень услуг по погребению на безвозмездной основе по принципу одного окна.

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Генпрокуратуре поручили ликвидировать теневой ритуальный рынок