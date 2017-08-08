Генпрокуратура совместно с МВД проведет комплексную проверку сферы ритуальных услуг, по результатам которой ведомства должны составить план ликвидации теневого рынка в этой отрасли. Соответствующее поручение ведомствам дал президент России Владимир Путин. По оценкам экспертов, сегодня ежегодный оборот рынка неучтенных ритуальных услуг составляет 120–150 млрд рублей.

Указание Генпрокуратуре провести совместно с МВД «комплексную проверку соблюдения законодательства при организации похоронного дела и оказании услуг по погребению умерших» содержится в перечне поручений, подписанных президентом России Владимиром Путиным 9 июля. Он был разослан заинтересованным ведомствам и региональным властям вместе с письмом зампреда правительства Дмитрия Козака об обеспечении выполнения поручений (документы есть в распоряжении «Известий»).

В перечне поручений президента указано, что по результатам проверки Генпрокуратура должна «разработать и утвердить план мероприятий, направленных на ликвидацию теневого рынка услуг». Доклад главе государства должен быть представлен до 1 декабря этого года.

В Генпрокуратуре «Известиям» подтвердили факт получения поручения, однако воздержались от подробных комментариев. В МВД не ответили на запрос «Известий».

Поручения Владимира Путина были даны по результатам проверки сферы ритуальных услуг, проведенной контрольным управлением администрации президента, следует из документа. В нем, в частности, указано, что в России «образовался неучтенный рынок ритуальных услуг, ежегодный оборот которого, по оценкам специалистов, составляет 120–150 млрд рублей».

Проверка показала, что организации и индивидуальные предприниматели навязывают родственникам умерших дорогостоящие ритуальные услуги и похоронные принадлежности — происходит это, как правило, без должного оформления (например, в Москве).

«Стоимость таких услуг существенно превышает размер социального пособия (в отдельных случаях более чем в 10–15 раз)», — сказано в информационной записке.

В ней также отмечено, что граждане сталкиваются с избыточностью процедур по оформлению необходимых для погребения документов, низким качеством ритуальных услуг, отсутствием квалифицированных ритуальных агентов.

Контрольное управление предлагает создать гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе по принципу одного окна, что снизит уровень затрат и коррупционный фактор, следует из документа. Также рекомендовано провести полную инвентаризацию действующих и брошенных кладбищ в стране для исключения искусственного дефицита мест погребения. По данным Минстроя, в России более 80 тыс. кладбищ. По оценкам специалистов, их количество с учетом брошенных и бесхозяйных в разы превышает указанный показатель, сказано в информации контрольного управления.

— В настоящий момент для проведения похорон, особенно «социальных», требуется самостоятельно собрать документы в разных ведомствах, — рассказал «Известиям» глава общества защиты прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг НКО ОО «Верум» Владимир Горелов. — Это превращает тяжелое событие в бюрократический марафон. Использование системы единого окна поможет этого избежать.

Госрегистрация прав собственности на места погребения, то есть постановка на кадастровый учет, поможет в борьбе с теневым рынком ритуальных услуг и коррупционных связей между органами местного самоуправления и организациями, оказывающими услуги по погребению, полагает эксперт.

Как указано в информационной записке контрольного управления администрации президента, в России ежегодно уходит из жизни в среднем 2 млн человек. Государством гарантируется предоставление основных услуг по погребению умерших на безвозмездной основе либо выплата социального пособия на погребение. На эти цели расходуется порядка 20 млрд рублей в год. По данным Росстата, объем рынка платных ритуальных услуг в 2015 году составил 60 млрд рублей.

Действующим законодательством предусмотрено оказание услуг по погребению умерших специализированными службами. В настоящее время из 7881 компании, оказывающей ритуальные услуги, лишь 2016 компаний — специализированные службы.