Мэр Сургута прокомментировал рекламу ритуальных услуг рядом с больницей
Глава Сургута Вадим Шувалов назвал «вопросом этики» размещение рекламы ритуальных услуг рядом с окружной клинической больницей.
«Здесь, скорее, вопрос этики, нежели правомочности. С этой ситуацией будем разбираться», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее, как отмечают «РИА Новости», данная реклама активно обсуждалась жителями города.
Мэр Сургута также призвал горожан в будущем сообщать о случаях размещения спорной рекламы администрации.