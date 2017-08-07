Испанский туристический бизнес серьезно озабочен действиями молодежной группировки Arran в Барселоне и на Майорке, которая активно выступает против массового туризма.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В конце июля Arran, связанная с сепаратистами Каталонии, распространила в социальных сетях видео, на котором видно, как четверо молодых людей в масках останавливают туристический автобус с пассажирами на улице, прокалывают шины и пишут на ветровом стекле «Туризм убивает районы».

В начале августа активисты разместили в Twitter видеоролик, где запечатлены их последние акции на Майорке (Балеарские острова). Несколько молодых людей вышли с плакатами на старый пирс Пальма-де-Майорки, где пришвартованы яхты, и начали жечь дымовые шашки. Еще одну акцию они провели в ресторане, где забросали посетителей конфетти.

Министр туризма Испании Альваро Надаль заявил, что власти будут действовать максимально жестко и слаженно против подобных акций, пишет газета Majorca Daily Bulletin.