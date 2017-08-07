Стипендии российских студентов будут проиндексированы с 1 сентября на 5,9%. Об этом заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Ольга Васильева отметила, что сейчас уже заключены соглашения со всеми образовательными учреждениями о предоставлении субсидий на выплату стипендий. По ее словам, повышение размера выплат студентам российских вузов начнется с начала учебного года.

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева также заявила, что ведомство рассчитывает к 2025 году в три раза увеличить число иностранных студентов, обучающихся в России. Министр добавила, что они принесут «большой материальный вклад», который оценивается с учетом их проживания и жизнеобеспечения примерно в 373 млрд рублей.