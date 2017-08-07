Мэрия Чикаго официально оспаривает правила, которые ограничивают предоставление федеральных грантов тем городам, куда в массовом порядке перебираются нелегалы. Соответствующий иск подан в суд на минюст США.

«Последние незаконные и ошибочные действия администрации Трампа нарушают конституцию и подрывают общественную безопасность. Мы добьемся справедливости в суде», — цитирует заявление мэра Чикаго Рама Эмануэля ТАСС.

В марте президент Дональд Трамп обязал города, претендующие на получение поддержки из бюджета, предоставлять данные о нелегальных мигрантах.

Но многие мегаполисы США (среди них Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сакраменто, Майами, Нью-Йорк, Хьюстон) освобождают нелегалов от соблюдения этих правил и не имеют запрашиваемых данных в своем распоряжении.

Белый дом неоднократно грозился лишить грантов такие «города-убежища». Власти мегаполисов, в свою очередь, не согласны с действиями администрации США.