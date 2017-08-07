Расширенная версия деловой программы третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) была опубликована на сайте, сообщила пресс-служба форума.

Центральным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность», в котором примет участие президент России Владимир Путин.

Программа ВЭФ-2017 поделена на четыре основных блока: «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?», «Как делать бизнес на Дальнем Востоке», «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая», «Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы».

В рамках форума также запланировано пять бизнес-диалогов под названием: «Россия–Китай», «Россия–Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия–Япония», «Россия–АСЕАН».

ВЭФ-2017 состоится 6–7 сентября во Владивостоке. Организатором форума выступает фонд «Росконгресс».