8 августа 80-летний юбилей отмечает артист с сотней лиц, двукратный лауреат премии «Оскар» Дастин Хоффман. По этому случаю «Известия» предлагают читателям вспомнить десять главных ролей прекрасного актера.

«Выпускник» (1967, Бенджамен Брэддок)

Юный выпускник колледжа не хочет жить как родители, но как жить иначе, еще не знает. Миссис Робинсон (Энн Бэнкрофт), 40-летняя приятельница его родителей, делает парню недвусмысленные намеки. Бенджамен сначала пугается, а потом заключает: чем это не протест? «Выпускник» открыл эпоху «нового Голливуда» и дал старт карьере актера, чья нетипичная внешность годом ранее закрывала перед ним все двери.

«Полуночный ковбой» (1969, Энрико «Ратсо» Риццо)

Первое мощное перевоплощение Хоффмана. Хромой пройдоха с нью-йоркского дна, скользкий, но беззлобный Ратсо сначала обирает глупого провинциала (Джон Войт), а потом становится ему самым близким другом. Скитания двух маргиналов так напугали американскую цензуру, что фильм получил «порнографический» возрастной рейтинг — а потом взял «Оскар» за лучший фильм.

Фото: Монолит

«Соломенные псы» (1971, Дэвид Самнер)

Первый в карьере Хоффмана забитый очкарик, с которым лучше не шутить. Математик Дэвид Самнер переезжает в британскую глубинку, но не может наладить контакт с местными мужланами. Те уважают силу, а цивилизованность воспринимают как слабость. Пройдя цепочку унижений, Дэвид берет в руки оружие: есть вещи, которые не может потерпеть даже бесконфликтный очкарик.

«Мотылек» (1973, Луи Дега)

И снова хрупкий интеллектуал в агрессивной среде. Луи Дега подделывал гособлигации, за что угодил в самую страшную тюрьму Франции — на остров Дьявола, куда отправляют отъявленных бандитов и головорезов. Чтобы выжить, Дега заключает договор с опытным уголовником по прозвищу Мотылек (Стив Маккуин). И это становится началом прекрасной дружбы.

«Ленни» (1974, Ленни Брюс)

Скромности и очков как не бывало. Хоффман успешно перевоплощается в Ленни Брюса, реально жившего стендап-комика и скандалиста, который шокировал общественность своими шутками, женился на стриптизерше и умер от передозировки морфием. Несмотря на профессию главного героя, смешного в фильме мало, но трагического — хоть отбавляй.

Фото: Юниверсал Пикчерс Рус

«Вся президентская рать» (1976, Карл Бернстейн)

Уверенный в себе, порой даже наглый журналист Карл Бернстейн помогает младшему коллеге Бобу Вудворду (Роберт Редфорд) проверить сенсационную информацию о том, что люди президента Никсона пытались тайно прослушивать оппонентов. Краткое изложение Уотергейтского скандала, а также крайне мотивирующее кино о том, что единицы могут менять историю.

«Марафонец» (1976, Томас Леви)

Сыграв математика в «Соломенных псах», Хоффман влезает в шкуру студента-историка, но метаморфоза с ним происходит та же. Парень живет своей тихой жизнью, увлекается бегом, пока не переходит дорогу нацистскому преступнику (Лоуренс Оливье). Чудом пережив стоматологическую пытку, Томас Леви ищет спасения в ночных закоулках города. И это — главный марафонский забег в его жизни.

«Крамер против Крамера» (1979, Тед Крамер)

Дастин Хоффман против Мэрил Стрип. Одержимый работой рекламщик остается один с ребенком на руках — жена устала ждать его по вечерам и однажды «уходит в ночь». Спустя год она возвращается, чтобы вернуть сына через суд. Блистательная драма о том, что быть семьянином — это работа, с которой невозможно уволиться. Фильм получил пять премий «Оскар», в том числе и за лучшую мужскую роль.

Фото: Columbia/Sony

«Тутси» (1982, Майкл Дорси)

Чтобы получить работу, талантливый, но вспыльчивый актер притворяется женщиной и неожиданно для себя становится воплощением феминизма на американском ТВ. Мужчина в женском платье — старый, как сама комедия, прием, уже давно отдающий китчем. Но все будет иначе, если за дело берется профессионал. Одна из лучших в истории американских комедий.

«Человек дождя» (1988, Рэймонд Бэббитт)

Еще одна покоренная высота. Дастин Хоффман виртуозно играет аутиста с феноменальной памятью. Все привычные актерские техники здесь бесполезны. Рэймонд живет во внутреннем мире и надежно скрывает свои чувства. Все, что он может, — повторять бесконечные мантры вроде «Кто там на первой базе?». Этот фильм принес в копилку артиста второй и, будем надеяться, не последний «Оскар».