Президент России Владимир Путин поздравил эстрадную певицу Софию Ротару с юбилеем и пожелал народной артистке СССР здоровья и творческого долголетия. Поздравительная телеграмма была опубликована в понедельник на сайте Кремля.

«С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес, желаю доброго здоровья, успехов, творческого долголетия. Вы по праву пользуетесь большой, поистине всенародной любовью — как яркая, талантливая певица, подлинная звезда эстрады», — подчеркнул российский лидер.

RIAN_00006818 Первых успехов София Ротару добилась в 1960-е годы, победив в ряде конкурсов и впервые выступив на сцене Кремлевского дворца съездов. В 1971 году она создала ансамбль, который получил название «Червона рута». На фото: София Ротару в 1974 году Фото: РИА Новости/Б. Криштул TASS_499133 Начиная с 1970-х годов София Ротару регулярно становилась лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». Среди популярных песен фестиваля — «Верни мне музыку», «А музыка звучит», «В доме моем», «Вальс» и другие композиции. На фото: Ротару с ансамблем «Червона рута» в Ялте, 1977 год Фото: ТАСС/Александр Обуховский TASS_497550 В разное время Ротару сотрудничала с Арно Бабаджаняном, Алексеем Мажуковым, Евгением Мартыновым, Владимиром Матецким, Давидом Тухмановым, Юрием Саульским, Владимиром Ивасюком и другими композиторами. На фото: певица в 1983 году Фото: ТАСС/Федор Завьялов и Владимир Савостьянов TASS_498203 Сестры Аурика, София и Лидия Ротару во время выступления в 1978 году Фото: ТАСС/А.Левин TASS_497158 Ротару снималась в художественных фильмах «Где ты, любовь?» (1980), «Душа» (1981). На ее счету также роли в мюзиклах «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (2003), «Снежная королева» (2005), «Королевство кривых зеркал» (2007), «Золотая рыбка» (2009). На фото: Ротару в программе «Голубой огонек», 1987 год Фото: ТАСС/Борис Кавашкин TASS_414916 Певица с внуком Анатолием перед концертом «Песня года-2006» в СК «Олимпийский», 2006 год Фото: ТАСС/Юрий Машков TASS_1151758 София Ротару и Валерий Меладзе во время съемок новогодней передачи «Голубой огонек» на телеканале «Россия», 2009 год Фото: ТАСС/Алексей Ладыгин TASS_89540 За свою карьеру Ротару исполнила более 400 песен, многие из которых стали классикой советской эстрады. На фото: певица во время сольного концерта, который состоялся в Государственном центральном концертном зале «Россия» в 2003 году Фото: ТАСС/Сергея Микляева RIAN_03161626 У Ротару были гастроли в Европе, Америке, Азии и Австралии. На фото: певица выступает на Международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку, 2017 год Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украины. За свою карьеру певица исполнила более 400 песен и выпустила свыше 30 альбомов.