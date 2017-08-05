Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием народного главного дирижера Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Владимира Федосеева.

Медведев отметил уникальность музыкальных произведений дирижера, индивидуальность интерпретаций и большую значимость Федосеева в качестве наставника. Многие из его учеников уже стали музыкантами с мировым именем. Премьер подчеркнул, что поставленные Федосеевым оперные спектакли проходят с успехом по всему миру.

«Вы по-новому открываете для слушателей, казалось бы, уже хорошо знакомую музыку. Поэтому ваши интерпретации так узнаваемы и индивидуальны, они очень личные, но одновременно понятны всем», –– говорится в поздравительной телеграмме Медведева, размещенной на сайте Кабмина.

Народный артист СССР Владимир Федосеев является лауреатом Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки и Государственной премии СССР.